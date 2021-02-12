В мире на фоне ограничений из-за пандемии празднуют китайский Новый год. Фото

Теперь официально наступил год Быка

В пятницу, 12 февраля, миллионы людей по всему миру празднуют китайский Новый год, однако в этом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, празднования будут длиться 16 дней, они сопровождаются громкими гуляниями и карнавалами, на которых используют традиционные атрибуты - фейерверки и хлопушки. Учитывая это, Министерство экологии и окружающей среды КНР заявило об ухудшении качества воздуха.

Следует заметить, что при привычных условиях в это время в Восточной Азии происходит наиболее горячий туристический сезон.

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Однако из-за пандемии празднования не будут такими масштабными, поскольку Китай, Вьетнам, Тайвань и власти других стран ужесточили ограничения для туристов и призвали граждан избегать больших собраний.

Как отмечается, накануне, в последний день года по лунному календарю, Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что в стране не выявили новых случаев заражения COVID-19 внутри страны, а двое новых заболевших прибыли в Шанхай и провинцию Гуандун из-за границы.

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Напомним, ранее китайский регулятор вещания NRTA принял решение заблокировать работу телеканала BBC World News на территории страны.