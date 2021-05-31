Китайские власти разрешили парам рожать троих детей

Фото из открытых источников

В стране значительно упала рождаемость

Правительство Китая впервые за 42 года решило ослабить свою политику в отношении рождаемости. Теперь тамошним парам разрешат иметь до трех детей, сообщает BBC.

Как отмечается, соответствующее решение было закреплено на Политбюро Коммунистической партии Китая. Его приняли после того, как последняя перепись населения вновь показала низкую рождаемость в стране. Такие результаты усилили давление на власти с требованием смягчить ограничение количества детей для семей.

Как уточняется, во время последней переписи населения Китая стало известно, что за прошлый год в стране родились 12 миллионов детей, что значительно меньше 18 миллионов в 2016 году, когда власти впервые ослабили ограничения для семей.

Напомним, власти Китая в 1979 году начали политику "Одна семья — один ребенок", чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты. Вследствие этого за несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи было значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это несколько повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.