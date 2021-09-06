Китайские ученые заявили, что третья доза вакцины Sinovac повышает защиту от "Дельты"

После укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки

Китайские ученые заявили об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавируса "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование по поводу бустерной вакцинации. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что предварительные данные свидетельствуют о том, что бустерная прививка вакциной Sinovac обернуло снижение активности антител против варианта "Дельта".

Так, в образцах, взятых у реципиентов через 6 месяцев после второй прививки вакциной Sinovac, активность нейтрализующих антител к "Дельты" была почти нулевой.

В то же время после укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки.

В настоящее время китайские ученые не обсуждали, как именно изменения в активности антител влияют на эффективность вакцины Sinovac в защите от штамма "Дельта".

Подчеркивается, что участие в лабораторном исследовании принимали более 60 участников.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Таиланда разрешило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. Смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу.