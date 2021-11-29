Китайская Skyrizon через суд в Гааге требует от Украины $4,5 млрд за "Мотор Сич"

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По словам компании, страна нарушила соглашение об инвестициях

Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации убытков, вызванных решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич". Об этом сообщил Global Times.

Как отмечается, компания Skyrizon подала заявление об арбитраже в постоянный Арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.

По данным Skyrizon, китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае "за пятилетний период несправедливого обращения и применения незаконных мер в Украине, что продолжается".

При этом, издание Global Times, в котором вышла статья о подаче иска, является структурным подразделением "Жэньминь жибао" - официального печатного издания Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Напомним, что 29 января 2021 года Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране.

Так, среди них оказалась и компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), которая вместе с другими компаниями была инвестором украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".