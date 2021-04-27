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Китай запустил в космос девять спутников

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал уже 366-м по счету

Власти Китая во вторник 27 апреля запустила в космос девять коммерческих спутников с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March-6). Об этом сообщает "Синьхуа".

Ракета-носитель стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:20 по пекинскому времени.

Среди запущенных спутников были Qilu-1 и Qilu-4, которые вышли на заданные орбиты и будут предоставлять услуги дистанционного зондирования для провинции Шаньдун в таких сферах, как землеустройство, городское строительство, сельское и лесное хозяйства, энергетика, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

Остальные отправленные в космос спутники будут использоваться для тестирования технологий в таких сферах, как проектирование спутниковых платформ, получения изображений и проведения наблюдений в реальном времени, сбор и передача данных, наблюдение за малыми небесными телами и предоставление услуг дистанционного зондирования.

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Ранее сообщалось, что Государственное космическое агентство Украины заплатит американской ракетной компании Илона Маска SpaceX 1,99 миллиона долларов за запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)".

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