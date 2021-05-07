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Китай запустил спутники для мониторинга Земли и технических испытаний

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" со спутниками серии "Яогань-30" Синьхуа

Спутники будут использоваться для мониторинга электромагнитной обстановки

Китай успешно вывел на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования. Об этом сообщает "Синьхуа".

Как отмечается, запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" со спутниками серии "Яогань-30" состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань (юго-западный Китай) в 02:11 7 мая по пекинскому времени.

Спутники будут использоваться для мониторинга электромагнитной обстановки и технических испытаний.

Кроме того, на борту ракеты-носителя также находился спутник, принадлежащий семейству "Тяньци" - он предназначен для сбора и передачи данных.

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Напомним, 29 апреля Китай запустил с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2 первый модуль новой постоянной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"), которая должна проработать как минимум 10 лет.

Позже стало известно, что китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля. Пока неизвестно место, куда она может упасть, из-за того, что движется со скоростью около 29 тысяч км/ч.

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