Китай запустил первый основной модуль новой космической станции

Будущая Китайская космическая станция " Тяньгун" Фото из открытых источников

Планируется еще как минимум 10 подобных запусков с дополнительными модулями для завершения строительства орбитальной станции

Китай запустил первый модуль новой постоянной космической станции. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, модуль Tianhe был запущен с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2. Пекин планирует еще как минимум 10 подобных запусков с дополнительными модулями для завершения строительства орбитальной станции.

Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра, – на сегодня самый большой созданный в Китае космический аппарат. Здесь будет располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). В нем также будут проводиться некоторые научные и технологические эксперименты.

Как отмечается, новую космическую станцию "Тяньгун" (Небесный дворец) Китай собирается ввести в эксплуатацию к 2022 году. Предыдущие станции – "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" – были испытательные. Зато новая должна проработать не менее 10 лет.

Добавим, сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция (МКС), откуда Китай исключен.

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