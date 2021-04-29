Китай запустил первый основной модуль новой космической станции
Планируется еще как минимум 10 подобных запусков с дополнительными модулями для завершения строительства орбитальной станции
Китай запустил первый модуль новой постоянной космической станции. Об этом сообщает BBC.
Согласно сообщению, модуль Tianhe был запущен с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2. Пекин планирует еще как минимум 10 подобных запусков с дополнительными модулями для завершения строительства орбитальной станции.
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра, – на сегодня самый большой созданный в Китае космический аппарат. Здесь будет располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). В нем также будут проводиться некоторые научные и технологические эксперименты.
Как отмечается, новую космическую станцию "Тяньгун" (Небесный дворец) Китай собирается ввести в эксплуатацию к 2022 году. Предыдущие станции – "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" – были испытательные. Зато новая должна проработать не менее 10 лет.
Добавим, сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция (МКС), откуда Китай исключен.
Напомним, ранее команда китайской миссии "Чанъэ-4" опубликовала фотографии необычного камня на поверхности обратной стороны Луны, полученные луноходом "Юйту-2".