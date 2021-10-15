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Китай запустил на орбиту свой первый спутник для наблюдения за Солнцем

Синьхуа

Его запустили с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Он был запущен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны

Отмечается, что спутник запустили с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Он успешно вышел на заданную орбиту.

На борту этой ракеты-носителя в космическое пространство отправили 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник — ланка спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

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Напомним, ранее мы писали, что трое китайских космонавтов, которые первыми были отправлены на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и безопасно вернулись на Землю.

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