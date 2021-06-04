Китай запретил ультрамарафоны после гибели 21 бегуна

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Как долго продлится запрет, неизвестно

Китай временно запретил проведение ультрамарафонов после того, как 22 мая на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 бегун. Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, Китай останавливает и другие спортивные мероприятия с высоким риском, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. В частности, речь идет о беге по пересеченной местности, трекинге по пустыне, полетах в вингсьютах и гонках на сверхдлинные дистанции.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 участников стокилометрового горного марафона в китайской провинции Ганьсу погибли из-за экстремальные погодные условия.