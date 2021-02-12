Китай заблокировал телеканал BBC

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Телеканал "серьезно нарушил" нормы по управлению радио и телевидением в своих материалах, связанных с Китаем

Китайский регулятор вещания NRTA принял решение заблокировать работу телеканала BBC World News на территории страны. Об этом пишет Xinhua.

Регулятор отмечает, что телеканал "серьезно нарушил" нормы по управлению радио и телевидением в своих материалах, связанных с Китаем.

"Поскольку канал не отвечает требованиям к трансляции в Китае как зарубежный вещатель BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории страны. NRTA не примет заявку на трансляцию канала на новый год", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение запретить в стране трансляцию "Россия РТР" через разжигание ненависти в адрес Украины.

Впоследствии она приняла решение отключить на территории страны 16 российских телеканалов из-за того, что их представитель неизвестен с 1 февраля.