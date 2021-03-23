Китай ввел зеркальные санкции против Европейского Союза

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Ограничения ввели против десяти политиков и ученых, а также четырех организаций из ЕС

Китай в ответ на введение санкций со стороны Европейского Союза запретил въезд ряду европейских депутатов и ученых. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, санкции ввели против евродепутатов из Германии Райнхарда Бютикофера и Михаэля Галера. Также под санкции попал Немецкий Институт исследований Китая Меркатора в Берлине.

В целом, ограничения ввели против десяти политиков и ученых, а также четырех организаций из ЕС.

"Они наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и намеренно распространяют ложь и неправдивую информацию", - заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

Как отмечается, лицам, которые оказались под санкциями, и их родственникам будет запрещен въезд в Китай, а также в специальные административные зоны Гонконга и Макао. А связанные с ними компании не имеют права вести бизнес с Китаем.

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Напомним, вчера, 22 марта, Европейский Союз ввел новые санкции за нарушение прав человека. Под ограничения попали китайские чиновники из провинции Синьцзян, причастные к преследованию и геноциду мусульман-уйгуров.