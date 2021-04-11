Китай впервые признал недостаточную эффективность своих вакцин от коронавируса

Вакцина от Sinovac Biotech Фото из открытых источников

Вероятным решением проблемы станет смешивание препаратов

Эффективность китайских вакцин от коронавируса находится на низком уровне. Об этом сообщает AP.

По словам директора Китайского центра контроля за заболеваниями Гао Фу, из-за этого, вероятно, будут проводить исследования по сочетанию нескольких вакцин для увеличения их действенности в борьбе с недугом. Британские исследователи изучают возможную комбинацию Pfizer-BioNTech и традиционной вакцины AstraZeneca.

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли использовать различные вакцины разных технических направлений для процесса иммунизации", - отметил специалист.

Стало известно, что исследователи из Бразилии оценили эффективность вакцины против коронавируса от китайского разработчика Sinovac всего в 50,4%. Для сравнения, эффективность немецкой Pfizer составляет 97%.

Следовательно, сейчас разработанные в Китае мРНК-вакцины перешли на стадию клинического испытания.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует смешивать различные типы вакцин от коронавируса. Причиной является отсутствие информации о возможных последствиях.