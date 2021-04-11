live
Новости » Мир Читати новину українською

Китай впервые признал недостаточную эффективность своих вакцин от коронавируса

Вакцина от Sinovac Biotech Фото из открытых источников

Вероятным решением проблемы станет смешивание препаратов

Эффективность китайских вакцин от коронавируса находится на низком уровне. Об этом сообщает AP. 

По словам директора Китайского центра контроля за заболеваниями Гао Фу, из-за этого, вероятно, будут проводить исследования по сочетанию нескольких вакцин для увеличения их действенности в борьбе с недугом. Британские исследователи изучают возможную комбинацию Pfizer-BioNTech и традиционной вакцины AstraZeneca.

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли использовать различные вакцины разных технических направлений для процесса иммунизации", - отметил специалист. 

Стало известно, что исследователи из Бразилии оценили эффективность вакцины против коронавируса от китайского разработчика Sinovac всего в 50,4%. Для сравнения, эффективность немецкой Pfizer составляет 97%.

Следовательно, сейчас разработанные в Китае мРНК-вакцины перешли на стадию клинического испытания. 

Новости по теме: Хаос в Европе: Вакцинация от COVID-19 провалилась на пороге третьей волны

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует смешивать различные типы вакцин от коронавируса. Причиной является отсутствие информации о возможных последствиях. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Полтаве продолжаются карантинные протесты: Люди перекрыли трассу Киев-Харьков В Ивано-Франковске ФЛП вышли на митинг под здание ОГА В Мьянме на Пасху протестующие вышли на акцию с лозунгами на пасхальных яйцах В Полтаве предприниматели вышли на протест под ОГА

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину