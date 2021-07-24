Китай в ответ ввел санкции против США

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Среди подсанкционных лиц - бывший министр торговли США Уильбур Росс

Власти Китая ввели санкции против американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, среди новых подсанкционных лиц - бывший министр торговли США Уильбур Росс.

Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что недавние санкции США были разработаны для "необоснованного очернения деловой среды Гонконга" и "грубого нарушения международного права и основных норм, регулирующих международные отношения".

Санкции ввели в отношении таких лиц и организаций:

бывший министр торговли США Уилбур Росс,

экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс,

председатель Национального демократического института США Ким До Юн,

полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг,

председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности конгресса США Кэролайн Бартоломью,

директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон,

Комитет по вопросам демократии Гонконга.

В свою очередь, администрация Джо Байдена назвала ответный шаг Пекина с санкциями "непродуктивным и циничным".

К слову, в эти выходные Венди Шерман полетит в Китай, пытаясь разрешить ухудшающуюся ситуацию.

Напомним, в начале июля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена расширит санкции против Китая за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. Со своей стороны, Пекин отрицает обвинения в геноциде уйгуров и их эксплуатации в трудовых лагерях, объясняя свою политику необходимостью искоренения сепаратизма и радикального исламизма.