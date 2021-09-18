Китай успешно завершил первую пилотируемую миссию

Синьхуа

За три месяца работы экипаж дважды работал за пределами корабля

Трое китайских космонавтов, которые первыми были отправлены на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и безопасно вернулись на Землю. Об этом сообщает издание "Синьхуа" .

Как отмечается, капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу — 12" приземлился на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия, Северный Китай.

На борту капсулы находились космонавты Не Хайшен, Лю Бомин и Тан Хунбо.

В Китае заявили, что первый пилотируемый космический полет в рамках миссии по строительству китайской космической станции увенчался полным успехом.

За три месяца работы экипаж дважды работал за пределами корабля, провел серию экспериментов в области космической науки и технические испытания.

Также астронавты тестировали ключевые технологии для строительства и эксплуатации космической станции, касающихся длительного пребывания космонавтов.

"Успех пилотируемого космического полета "Шэньчжоу — 12" заложил прочную основу для будущего строительства и эксплуатации китайской космической станции", — говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, китайский космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого находятся китайские тайкунавти Не Хайшен, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от основного модуля космической станции "Тяньхе" сегодня, 16 сентября, в 8:56 утра по пекинскому времени.