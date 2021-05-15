live
Новости » Мир Читати новину українською

Китай успешно высадил свой первый зонд на Марс

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" на Марсе Space Science Institute- SKLPlanets Macau

Ранее это удалось только США

Впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает Xinhua

Согласно сообщению, информацию о том, что посадочный модуль с марсоходом приземлился на поверхность Красной планеты, подтвердила Национальная космическая администрация Китая утром в субботу.

Это был первый шаг в планетарном исследовании Китая планет Солнечной системы, целью которого было за одну миссию завершить орбиту, совершить посадку и путешествовать на Красной планете.

Новости по теме: Марсоход Perseverance передал на Землю видео первого полета вертолета на Марсе

Как отмечается, "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Запуск зонда состоялся с космодрома "Вэньчан" на побережье южнокитайской островной провинции Хайнань 23 июля 2020 года.

После почти семимесячного путешествия в космосе корабль вышел на орбиту Марса в феврале этого года, а затем еще более двух месяцев осматривал и искал места потенциальной посадки. 

Новости по теме: Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Марсе

 

Напомним, в феврале 2021 года Китайское национальное космическое агентство распространило видео процесса выхода аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Стратегические соглашения с Францией, обыски в КГГА и столичной подземке: Главные новости утра 14 мая Электронная или бумажная: Как планируют реформировать институт "прописки" в Украине Британские СМИ: Закрытие оппозиционных каналов связано с политическим давлением на Медведчука Стройпаспорт онлайн: Какие изменения предлагают внести в строительную сферу

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |