Китай успешно высадил свой первый зонд на Марс

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" на Марсе Space Science Institute- SKLPlanets Macau

Ранее это удалось только США

Впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает Xinhua.

Согласно сообщению, информацию о том, что посадочный модуль с марсоходом приземлился на поверхность Красной планеты, подтвердила Национальная космическая администрация Китая утром в субботу.

Это был первый шаг в планетарном исследовании Китая планет Солнечной системы, целью которого было за одну миссию завершить орбиту, совершить посадку и путешествовать на Красной планете.

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Как отмечается, "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Запуск зонда состоялся с космодрома "Вэньчан" на побережье южнокитайской островной провинции Хайнань 23 июля 2020 года.

После почти семимесячного путешествия в космосе корабль вышел на орбиту Марса в феврале этого года, а затем еще более двух месяцев осматривал и искал места потенциальной посадки.

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Напомним, в феврале 2021 года Китайское национальное космическое агентство распространило видео процесса выхода аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса.