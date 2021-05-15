Китай успешно высадил свой первый зонд на Марс
Ранее это удалось только США
Впервые китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" выполнил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает Xinhua.
Согласно сообщению, информацию о том, что посадочный модуль с марсоходом приземлился на поверхность Красной планеты, подтвердила Национальная космическая администрация Китая утром в субботу.
Это был первый шаг в планетарном исследовании Китая планет Солнечной системы, целью которого было за одну миссию завершить орбиту, совершить посадку и путешествовать на Красной планете.
Как отмечается, "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Запуск зонда состоялся с космодрома "Вэньчан" на побережье южнокитайской островной провинции Хайнань 23 июля 2020 года.
После почти семимесячного путешествия в космосе корабль вышел на орбиту Марса в феврале этого года, а затем еще более двух месяцев осматривал и искал места потенциальной посадки.
#Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover Landing coordinates confirmed. 109.9E, 25.1N. Credit: CNSA, Vony7 @jh99474964 pic.twitter.com/HqNhDeN7EY— Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 15, 2021
Напомним, в феврале 2021 года Китайское национальное космическое агентство распространило видео процесса выхода аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса.