Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID-19
Теперь для путешествий не нужно иметь отрицательный тест на коронавирус
Китай намерен упростить въезд для иностранцев, которые прививались вакцинами от COVID-19 китайского производства. Об этом сообщила пресс-служба офиса уполномоченного Министерства иностранных дел Китая в Гонконге.
Как отмечается, послабления будут касаться иностранных граждан и членов их семей, посещающих материковую часть Китая для возобновления работы и производства в различных сферах.
При этом добавляется, что упрощение оформления виз будет предусматриваться для туристов, которые получили две дозы вакцин с соблюдением соответствующего промежутка и имеют сертификаты о прививках. Таким образом, доказательство отрицательного результата теста на нуклеиновую кислоту COVID-19 и бланк декларации о состоянии здоровья и путешествий для подачи визы больше не нужны.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины пообещали выдавать справка о COVID-вакцинации для путешествий бесплатно. Это будут делать, если какая-то из стран потребует соответствующего документа.