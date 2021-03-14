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Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID-19

Фото из открытых источников

Теперь для путешествий не нужно иметь отрицательный тест на коронавирус

Китай намерен упростить въезд для иностранцев, которые прививались вакцинами от COVID-19 китайского производства. Об этом сообщила пресс-служба офиса уполномоченного Министерства иностранных дел Китая в Гонконге.

Как отмечается, послабления будут касаться иностранных граждан и членов их семей, посещающих материковую часть Китая для возобновления работы и производства в различных сферах. 

При этом добавляется, что упрощение оформления виз будет предусматриваться для туристов, которые получили две дозы вакцин с соблюдением соответствующего промежутка и имеют сертификаты о прививках. Таким образом, доказательство отрицательного результата теста на нуклеиновую кислоту COVID-19 и бланк декларации о состоянии здоровья и путешествий для подачи визы больше не нужны.

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Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины пообещали выдавать справка о COVID-вакцинации для путешествий бесплатно. Это будут делать, если какая-то из стран потребует соответствующего документа. 

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