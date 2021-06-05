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Китай разрешил прививать вакциной Sinovac детей от трех лет

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech

 Shutterstock

Сейчас в стране вакцинируют людей в возрасте 18+

В Китае одобрили экстренное использование COVID-вакцины от Sinovac Biotech среди детей в возрасте от трех до 17 лет. Соответствующее заявление сделал глава компании Инь Вейдун, сообщает Reuters

По его словам, сейчас массовая вакцинация в стране доступна лишь для лиц в возрасте от 18 лет, а сроки вакцинации младших групп зависят от того, как органы здравоохранения Китая сформулируют стратегии прививок.

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Также глава Sinovac Biotech пояснил, что несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с большим риском развития осложнений после заражения.

Предварительные результаты клинических испытаний I и II фаз показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у участников в возрасте от трех до 17 лет и большинство побочных реакций были легкими.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. 

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