Китай разрешил прививать вакциной Sinovac детей от трех лет

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech Shutterstock

Сейчас в стране вакцинируют людей в возрасте 18+

В Китае одобрили экстренное использование COVID-вакцины от Sinovac Biotech среди детей в возрасте от трех до 17 лет. Соответствующее заявление сделал глава компании Инь Вейдун, сообщает Reuters.

По его словам, сейчас массовая вакцинация в стране доступна лишь для лиц в возрасте от 18 лет, а сроки вакцинации младших групп зависят от того, как органы здравоохранения Китая сформулируют стратегии прививок.

Также глава Sinovac Biotech пояснил, что несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с большим риском развития осложнений после заражения.

Предварительные результаты клинических испытаний I и II фаз показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у участников в возрасте от трех до 17 лет и большинство побочных реакций были легкими.

Новости по теме: ВОЗ заявила о нехватке вакцин в рамках программы COVAX

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac.