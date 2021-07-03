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Китай призвал построить "Великую стену иммунитета" против коронавирус

Фото из открытых источников

Страна является одним из главных поставщиков вакцин в развивающиеся страны

Министр иностранных дел Китая Ван и призвал международное сообщество построить "великую стену иммунитета" для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает  Reuters.

"Наиболее неотложным приоритетом является ускорение строительства" Великой стены " иммунитета "для отражения вируса, преодоление политической дискриминации и осуществления международного сотрудничества в борьбе с пандемией", - сказал Ван и на Всемирном форуме мира, который проходил в университете Цинхуа в китайской столице

Китай, где коронавирус впервые появился в городе Ухань в конце 2019 года, поставил более 480 миллионов доз вакцины другим странам.

Ван И сказал, что продолжит работу над улучшением доступности вакцин в развивающихся странах. На сегодняшний день Китае было введено 1,28 миллиарда доз вакцины.

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Ранее сообщалось, что Китай угрожал заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавирус CoronaVac в Украину, если она не откажется от поддержки заявления о нарушении прав человека в Синьцзяне

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