Китай предложил "Талибану" помощь в борьбе с коронавирусом и продовольствие

CRI

Китай дарит афганцам 3 миллиона доз вакцины

Китай предложил правительству движения "Талибан" продовольствие и помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван й.

Чиновник подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны должны "сыграть уникальную роль не только в решении их "законных" проблем, но и в создании благоприятных внешних условий для восстановления стабильности в Афганистане".

Он предложил помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом.

Так, например, Китай дарит афганцам 3 миллиона доз вакцины.

Кроме того, Китай решил срочно оказать гуманитарную помощь: продовольствие, зимние принадлежности и лекарства на сумму 200 миллионов юаней (почти $31 миллион).

Отмечается, что после того, как будут выполнены "условия безопасности", Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизни людей, и в пределах своих возможностей, поддержать мирное восстановление Афганистана и экономическое развитие.

Кроме этого, Китай заявил, что приветствует окончание "трехнедельной анархии" в Афганистане с созданием нового временного правительства "Талибана" в Кабуле.

Новости по теме: "Талибан" объявил о взятии под контроль провинции Панджшер

Напомним, ранее террористическое движение "Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана. Нынешний состав будет временным, а не постоянным.