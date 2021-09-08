Китай предложил "Талибану" помощь в борьбе с коронавирусом и продовольствие
Китай дарит афганцам 3 миллиона доз вакцины
Китай предложил правительству движения "Талибан" продовольствие и помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван й.
Чиновник подчеркнул, что соседние с Афганистаном страны должны "сыграть уникальную роль не только в решении их "законных" проблем, но и в создании благоприятных внешних условий для восстановления стабильности в Афганистане".
Он предложил помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом.
Так, например, Китай дарит афганцам 3 миллиона доз вакцины.
Кроме того, Китай решил срочно оказать гуманитарную помощь: продовольствие, зимние принадлежности и лекарства на сумму 200 миллионов юаней (почти $31 миллион).
Отмечается, что после того, как будут выполнены "условия безопасности", Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизни людей, и в пределах своих возможностей, поддержать мирное восстановление Афганистана и экономическое развитие.
Кроме этого, Китай заявил, что приветствует окончание "трехнедельной анархии" в Афганистане с созданием нового временного правительства "Талибана" в Кабуле.
Напомним, ранее террористическое движение "Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана. Нынешний состав будет временным, а не постоянным.