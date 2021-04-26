Китай отправит зонд "Чанъэ-6" на обратную сторону Луны

Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, чтобы построить прототип научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году

Согласно сообщению, в 2020 году Китай уже запустил зонд "Чанъэ-5", который успешно доставил на Землю образцы. А в качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" "Чанъэ-6" также автоматически будет собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.

Как известно, Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне до 2030 года.

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Напомним, в декабре 2020 года Китай стал третьей страной в мире, которая получила образцы лунного грунта и успешно вернулась с ними на Землю для дальнейшего их изучения.