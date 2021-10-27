Китай отправил в космос "ракету-лодку" со спутником

Китайская ракета Фото из открытых источников

Это 12-й полет ракеты-носителя серии "Куайчжоу-1А"

С космодрома Цзюцюань, что в провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае, в космос отправили спутник "Цзылинь-1 Гаофэнь 02F", с помощью ракеты-носителя Куайчжоу-1А ("Быстрая лодка-1а"). Об этом сообщил Синьхуа.

Отмечается, что старт ракеты-носителя был осуществлен в 14:19 по пекинскому времени, а спутник был выведен на запланированную орбиту.

"Это 12-й полет ракеты-носителя серии "Куайчжоу-1А", - подчеркнули на космодроме.

Как известно, "Куайчжоу" – это китайская твердотопливная ракета-носитель, призвана обеспечивать быстрые и дешевые запуски небольших спутников.

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Напомним, что ранее Южная Корея запустила первую ракету-носитель "Нури" отечественного производства.

В частности 200-тонная ракета предназначена для вывода на орбиту макета спутника весом 1,5 тонны. А первый коммерческий запуск запланирован на 2022 год.

А ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) успешно вывела на орбиту два спутника связи.

Так, в рамках миссии VA255 ракета вывела на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тысяч км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданные франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.