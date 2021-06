Китай опубликовал новые фото и видео с поверхности Марса

В том числе приземление Zhurong в мае

Китайское космическое агентство опубликовало видео своего марсохода "Чжуронг" (Zhurong), который движется по поверхности Марса.

В новом пресс-релизе есть эпизоды приземления Zhurong в мае, на которых показано, как разворачивается его парашютная система и момент приземления.

"Орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем рабочем состоянии, безопасно передают информацию с Марса партии и родине, а также посылают отдаленные благословение до столетие основания партии",- говорится в заявлении агентства для прессы.

Huge Zhurong update: Here's full footage of the Zhurong rover's EDL, showing parachute deployment, backshell separation, and landing, including very cool hover during hazard avoidance phase. [CNSA/PEC] pic.twitter.com/iWUXrFKf40

На другом видео показано, как "Чжуронг" отъезжает от своей посадочной платформы и движется по поверхности Марса.

Here's the deployment of Zhurong from the landing platform, but this time with SOUND pic.twitter.com/gKES48hT6a