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Китай опубликовал новые фото и видео с поверхности Марса

Марсоход "Журонг" Синьхуа

В том числе приземление Zhurong в мае

Китайское космическое агентство опубликовало видео своего марсохода "Чжуронг" (Zhurong), который движется по поверхности Марса.

В новом пресс-релизе есть эпизоды приземления Zhurong в мае, на которых показано, как разворачивается его парашютная система и момент приземления.

"Орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем рабочем состоянии, безопасно передают информацию с Марса партии и родине, а также посылают отдаленные благословение до столетие основания партии",- говорится в заявлении агентства для прессы.

На другом видео показано, как "Чжуронг" отъезжает от своей посадочной платформы и движется по поверхности Марса.

Также опубликовано фото, показывающие поверхность Красной планеты и пути, оставленные марсоходом.

CNSA

Как известно, Чжуронг" прибыл на Марс в середине мая. 22 мая марсоход вышел из своей посадочной капсулы на поверхность планеты. Это сделало Китай второй страной после США, которая имеет там управляемый вездеход.

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Китайский марсоход должен изучить почву и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, а также любые подземные воды или лед.

Как сообщалось, ранее американский дрон Ingenuity за последние восемь полетов над поверхностью Марса преодолел расстояние почти в один километр. Последний полет аппарата оказался самым продолжительным.

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