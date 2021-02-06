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Китай одобрил вакцину против COVID-19, которую планируют использовать в Украине

Фото из открытых источников

Разрешение выдали на основе результатов двухмесячных клинических испытаний

В Китае регулирующий орган одобрил для использования вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 производства Sinovac Biotech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что разрешение было получено на базе результатов клинических испытаний на поздних стадиях, которые происходили за рубежом и длились два месяца. При этом окончательных данных по этим исследованиям пока нет.

По результатам испытаний первой и второй фазы в Китае, препарат безопасно вызывает иммунитет у пожилых участников. Кроме того, вакцину тестируют на участниках в возрасте 3-17 лет. В то же время разработчик предупреждает, что информация о безопасности препарата для людей старше 60 лет "ограничена".

Напомним, недавно главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вейдун заявил, что вакцина компании имеет эффективность 50,38%. По его словам, клинические испытания проходили в Бразилии, Индонезии и Турции.

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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что все сплетни вокруг китайской вакцины Sinovac и ее низкой эффективности – только манипулирование и попытка навести ужас. Он напомнил, что правительство начало переговоры по поставкам вакцины еще в мае 2020 года.

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