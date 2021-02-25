Китай объявил о победе над бедностью в стране

Председатель КНР Си Цзиньпин Reuters

По словам главы страны, за 8 лет почти 100 миллионов людей виведели из бедности

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна достигла "чуда" по искоренению крайней бедности. Об этом он сообщил церемонии в Пекине, передает BBC.

По словам Си Цзиньпина, в течение восьми лет почти 100 миллионов человек были выведены из бедности. Он добавил, что это "полная победа", которая "войдет в историю", а "трудная задача по искоренению крайней бедности выполнено".

Президент Китая рассказал, что все 98,99 млн бедных сельских жителей были выведены из бедности, а 832 округа и 128 000 сілвилучили из соответствующего списка. В целом ликвидация бедности в сельской местности считается ключевой инициативой восьмилетнего пребывания Си Цзиньпина на его посту.

В то же время некоторые эксперты отмечают, что Китай установил низкий уровень в определении бедности. В частности, пороговое значение, установленное Китаем для определения крайней бедности, составляет 1,69 доллара в день, тогда как общемировой порог Всемирного банка - 1,90 доллара.

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Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин обратился к гражданам Китая с призывом прекратить расточительство в еде. Тогда он отметил необходимость принятия эффективных мер по сокращению пищевых отходов.