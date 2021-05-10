Китай обустроит на пике Эвереста "линию разграничения" с Непалом

Власти Китая хотят избежать возможной передачи коронавируса от альпинистов со стороны Непала

Согласно сообщению, в течение последней недели более 30 COVID-больных альпинистов были эвакуированы из базового лагеря на непальской стороне горы. К тому же Непал граничит с Индией, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире.

Как известно, гора Эверест находится на границе Китая и Непала, а северный склон принадлежит Китаю.

Власти китайского Тибета заявила, что примут "самые строгие меры по предотвращению эпидемии", чтобы избежать контактов между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах.

Горные гиды установят разделительные линии на вершине горы, прежде чем позволить альпинистам начать подъем вверх.

Как именно должны быть обустроены разделительные линии, пока не уточняется.

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Напомним, в мае прошлого года китайские альпинисты провели замеры высоты самой высокой горы мира - Эвереста, став первой страной, взошедшей на ее вершину во время пандемии коронавируса COVID-19.