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Китай обустроит на пике Эвереста "линию разграничения" с Непалом

Гора Эверест Фото из открытых источников

Власти Китая хотят избежать возможной передачи коронавируса от альпинистов со стороны Непала

Китай обустроит "линию разграничения" на пике Эвереста, чтобы избежать возможной передачи коронавируса COVID-19 от альпинистов, которые поднимаются на гору со стороны пораженного вирусом Непала. Об этом сообщает France24.

Согласно сообщению, в течение последней недели более 30 COVID-больных альпинистов были эвакуированы из базового лагеря на непальской стороне горы. К тому же Непал граничит с Индией, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире.

Как известно, гора Эверест находится на границе Китая и Непала, а северный склон принадлежит Китаю.

Власти китайского Тибета заявила, что примут "самые строгие меры по предотвращению эпидемии", чтобы избежать контактов между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах.

Горные гиды установят разделительные линии на вершине горы, прежде чем позволить альпинистам начать подъем вверх.

Как именно должны быть обустроены разделительные линии, пока не уточняется.

Новости по теме: Эверест официально увеличился почти на метр

Напомним, в мае прошлого года китайские альпинисты провели замеры высоты самой высокой горы мира - Эвереста, став первой страной, взошедшей на ее вершину во время пандемии коронавируса COVID-19.

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