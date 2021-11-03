Китай может иметь тысячу ядерных боеголовок к 2030 году, – Пентагон

Кроме того, страна увеличивает количество средств для их транспортировки

Разведка США обнаружила, что Китай расширяет свои ядерные возможности гораздо быстрее, чем прогнозировалось лишь год назад, и уже к 2030 году может увеличить наличие ядерных боеголовок на своем вооружении до одной тысячи единиц. Об этом говорилось в отчете Пентагона.

"Ускоренные темпы ядерной экспансии Китая могут позволить ему иметь до 700 ядерных боеголовок к 2027 году. КНР, вероятно, стремится получить по крайней мере 1000 боеголовок к 2030 году, что превышает предыдущие прогнозы Пентагона от 2020 года относительно темпов и объемов (вооружения Китая, – ред.)", – отмечалось в документе.

Также Минобороны США заметило усилия Пекина по увеличению количества наземных, воздушных и морских платформ для доставки ядерного оружия, необходимых для расширения ядерных возможностей страны.

В то же время КНР наращивает мощности производства боевых веществ на основе плутония, а также осуществляет другие меры для укрепления ядерного потенциала.

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Как сообщалось ранее, Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал количество ядерных боеголовок, находящиеся в арсенале страны.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в арсенале Вооруженных Сил США находилось 3750 активных и неактивных ядерных боеголовок, что на 55 боеголовок меньше, чем годом ранее, и на 72 заряда меньше по сравнению с 2017 годом.