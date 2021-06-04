Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном

Во время конфликта на киргизско-таджикской границе погибли по меньшей мере 13 человек AP

Глава киргизского Государственного комитета опасности Камчибек Ташиев вылетел на переговоры

Из-за очередного обострения на границе Киргизии и Таджикистана киргизская сторона начала эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов. Причины официально не называются. Об этом пишет местный сайт 24.kg.

Сообщается, что из местности Унжу-Булак Чон-Алайского района эвакуируют стариков, женщин и детей. Всех эвакуированных просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. При этом у полномочного представителя правительства в Ошской области пока не комментируют ситуацию.

Отметим, в ночь на 4 июня таджикская сторона, несмотря на ранее достигнутые договоренности о демаркации государственной границы, установила контейнер на неописаній участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с западом вглубь Киргизии на 1 000 метров.

Глава киргизского Государственного комитета опасности Камчибек Ташиев вылетел на переговоры.

Ранее в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана заявили, что военные Таджикистана открыли огонь по жилым домам киргизских граждан.