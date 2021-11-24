Кипр усилит ограничения для лиц, не сделавших бустерную вакцинацию

С 18 декабря прекращается действие паспорта прививки SafePass

Кипр планирует запретить посещать торговые центры, рестораны и супермаркеты тем, кто не получил третью дозу вакцины . В частности, с 18 декабря прекращается действие паспорта прививки SafePass, передает AP .

"Начиная с 18 декабря - заканчивается действие паспорта вакцинации у тех людей, которые получили последнюю дозу вакцины ровно семь месяцев назад", - отметил министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантел.

С 15 декабря посещать закрытые и открытые спортивные стадионы, театры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны смогут только лица старше 12 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины.

Кроме того, в конце декабря ношение защитных масок в помещениях станет обязательным для всех в возрасте от 6 лет. Все школьные рождественские мероприятия будут отменены.

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Ранее сообщалось, что Кипр решил ужесточить правила въезда для невакцинированных граждан Украины. Теперь нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы, а также по прилету пройти повторный ПЦР-тест.