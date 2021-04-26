Кипр с 10 мая позволит вакцинированным туристам въезжать без ограничений

При таком условии при въезде в страну ПЦР-тесты и самоизоляция не нужны

Кипр готовится с 10 мая принимать туристов, получивших две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Cyprus News Agency.

"Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без отрицательного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем COVID", - отметил министр туризма Саввас Пердіос.

При этом он добавил, что протокол о поездках будет касаться стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и стран, не входящих в ЕС, в частности, Великобритании, Канады, Беларуси, Египта, Грузии и Израиля.

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Ранее сообщалось, что на Кипре через большое количество COVID-госпитализаций ввели жесткий карантин на период с 26 апреля по 9 мая. Власти планируют отменить локдаун уже 10 мая.