Кипр с 10 мая позволит вакцинированным туристам въезжать без ограничений
При таком условии при въезде в страну ПЦР-тесты и самоизоляция не нужны
Кипр готовится с 10 мая принимать туристов, получивших две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Cyprus News Agency.
"Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без отрицательного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем COVID", - отметил министр туризма Саввас Пердіос.
При этом он добавил, что протокол о поездках будет касаться стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и стран, не входящих в ЕС, в частности, Великобритании, Канады, Беларуси, Египта, Грузии и Израиля.
Ранее сообщалось, что на Кипре через большое количество COVID-госпитализаций ввели жесткий карантин на период с 26 апреля по 9 мая. Власти планируют отменить локдаун уже 10 мая.