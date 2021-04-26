live
Новости » Мир Читати новину українською

Кипр с 10 мая позволит вакцинированным туристам въезжать без ограничений

При таком условии при въезде в страну ПЦР-тесты и самоизоляция не нужны

Кипр готовится с 10 мая принимать туристов, получивших две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Cyprus News Agency

"Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без отрицательного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем COVID", - отметил министр туризма Саввас Пердіос. 

При этом он добавил, что протокол о поездках будет касаться стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и стран, не входящих в ЕС, в частности, Великобритании, Канады, Беларуси, Египта, Грузии и Израиля. 

Новости по теме: Кипр с 1 апреля открывает свои границы для туристов из Украины

Ранее сообщалось, что на Кипре через большое количество COVID-госпитализаций ввели жесткий карантин на период с 26 апреля по 9 мая. Власти планируют отменить локдаун уже 10 мая. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав Израиля рекомендовал отказаться от путешествий в Украину из-за COVID-19 Куда украинцы могут полететь в апреле 2021 года: Перечень открытых стран Хорватия с 1 апреля разрешает въезд туристов, вакцинированных от COVID-19 Германия ужесточила требования для авиапассажиров: Что нужно иметь туристам

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |