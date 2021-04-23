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Кипр, который открылся для украинцев, вводит жесткий локдаун

Фото из открытых источников

Он будет действовать с 26 апреля по 9 мая

На Кипре, который с 1 апреля открылся для украинских туристов, с 26 апреля по 9 мая вводят жесткий локдаун. Об этом сообщает Cyprus Mail

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему числу инфекций вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения из-за большого количество госпитализаций", - отметил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Как отмечается, в соответствии с новыми карантинными ограничениями, в стране будет введен комендантский час с 21:00 до 5:00, с исключением для людей, которые едут на работу или к врачу.

Также прекращают работу заведения гостеприимства, им разрешено только делать доставки. Не будут работать и магазины, кроме продуктовых и с необходимыми вещами, тренажерные залы, танцевальные и другие школы. Персональные тренировки на открытом воздухе разрешены при условии присутствия не более двух человек.

Еще под запретом работа торговых лавок, парикмахерских и косметологических кабинетов. 

Кроме этого, по словам министра, на Пасху ограничения снимаются. Места религиозного культа будут работать без присутствия верующих. В пасхальную субботу (1 мая) верующим будут позволять попадать во двор церкви при условии, что они соблюдают социальную дистанцию и другие противоэпидемические меры. 

Стало известно, что действие усиленного карантина будет отменено 10 мая. Однако, в общественных местах (заведениях общественного питания, спортзалах, торговых точках, театрах) нужно будет иметь при себе негативные тесты, справку о вакцинации или подтверждение о том, что человек переболел в течение последних трех месяцев. 

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Напомним, с 1 апреля Кипр открыл границы для туристов из Украины. Главным требованием для пересечения границы страны остается отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 

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