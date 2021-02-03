Кипр изменил правила въезда для туристов
Кипр поделил все страны на три категории: А, В и С
Правительство Кипра ввело с 6 февраля обязательную самоизоляцию для всех, кто прибывает в страну. Об этом пишет Cyprus Mail.
Отмечается, что Кипр разделил все страны на три категории: А, В и С. Так, в категории А и В необходимо будет пройти трехдневный карантин, а после сдать тест на коронавирус. Кроме этого, за 72 часа перед вылетом лица должны также сдать тест на COVID-19.
Все пассажиры, независимо от страны отправления, также должны будут заполнить CyprusFlightPass онлайн.
В категорию А попали Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд, а в В - Германия, Греция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Китай, Южная Корея и Руанда.
Для туристов из категории С, среди них Украина, остаются в силе действующие нормы: въезд только для отдельных категорий и 14-дневная самоизоляция.
Напомним, правительство Швеции с 6 февраля вводит новые ограничения на поездки иностранных граждан.