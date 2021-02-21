Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом, - СМИ

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото из открытых источников

Пара состоит в браке почти семь лет и воспитывает четверых детей

Американская модель, актриса и участница реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что пара состоит в браке почти семь лет и воспитывает четверых детей. По данным издания, 40-летняя Кардашьян просит о совместной физической и юридической опеке над детьми.

Информацию о намерении Кардашьян развестись подтвердили и представители Верховного суда Лос-Анджелеса.

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Отметим, Ким Кардашьян стала известной в 2007 году благодаря телевизионному реалистичному шоу о ее семье. Журнал Forbes оценил ее личное состояние примерно в 780 миллионов долларов.

Американец Канье Уэст уже более 15 лет считается одним из самых успешных рэперов в мире. Он музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Также стал лауреатом премий "Грэмми".

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Напомним, информация о разводе Кардашьян и Канье появилась в СМИ в начале января. В одном из изданий сообщили, что актриса и рэпер не живут вместе и находятся на грани развода.

А сама Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, которая известна по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса.