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Катастрофа MH17: Нидерланды не будут обвинять Украину из-за незакрытого авиапространства

Катастрофа МН17

 Фото из открытых источников

Согласно результатам расследования, Украина не знала об опасности для гражданской авиации

Нидерланды не имеют причин привлекать Украину к ответственности за незакрытый воздушное пространство в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса MH17. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает NU.

По словам Блока, в 2019 году нижняя палата парламента Нидерландов требовала расследования и большей ясности относительно роли Украины в авиакатастрофе. Речь шла о выяснении того, почему над зоной боевых действий было не полностью закрыто авиапространство.

Теперь в отчете Фонда безопасности полетов заявили о недостаточном количестве фактов, которые бы указывали на то, что украинские власти знали об опасности для гражданской авиации. В то же время нидерландский чиновник добавил, что органы гражданской авиации России, которые несли ответственность за воздушное пространство на границе с Украиной, похоже, также не видели угрозы.

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Напомним, недавно посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов выразил надежду, что слушание по существу по делу МН17 начнется по графику 7 июня 2021 года. По его словам, суд будет иметь перерывы в августе, октябре и декабре.

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