Катастрофа MH17: Нидерландские следователи просят помощи у жителей российского Курска

Они просят предоставить любую информацию, которая может иметь важное значение для суда

Совместная следственная группа (JIT), которая ведет следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, просит помощи у российских военных, проживающих в Курске. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нидерландов.

Как сообщается, прошение обращено к российским военным в Курске, поскольку, по версии следствия, именно из этого города на оккупированный Донбасс летом 2014 года отправили установку "Бук", которая сбила самолет.

В частности, если есть какая-либо информация (фото, видео, электронные письма или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе MH17), то просят связаться с JIT с помощью электронной почты или WhatsApp.

Кроме того, на сайте размещено обращение родителей погибшего в катастрофе Виктора Орешкина, которые тоже просят откликнуться свидетелей из России.

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"Этим обращением Совместная следственная группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину события с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на вопросы, оставшиеся", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Краага, следствие хочет установить, кто входил в состав расчета, каково было задание и от кого оно было получено

"Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем только тогда, когда лица, непосредственно причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", - добавил Крааг.

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Напомним, ранее европейский суд по правам человека определился с датой начала слушаний по делу Украины и Нидерландов против России относительно сбитого самолета рейса MH17. Заседание Большой палаты ЕСПЧ назначено на 24 ноября.