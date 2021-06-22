Каталонские сепаратисты: испанское правительство решило помиловать лидеров течения

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Решение о помиловании не отменяет запрет заключенным сепаратистам занимать государственные должности

Правительство Испании решило помиловать заключенных лидеров каталонских сепаратистов. Там надеются, что таким образом смогут снизить напряжение в обществе. Об этом пишет BBC.

Речь идет о девяти бывших каталонских чиновников, которых посадили после проведения референдума за независимость в 2017 году. Их обвинили в растрате средств и подстрекательстве к мятежу. Тогдашний лидер каталонского правительства Карлес Пучдемон бежал в другую страну ЕС и до сих пор там скрывается.

Такой шаг со стороны правительства вызвал неоднозначную реакцию испанского общества. Десятки тысяч людей вышли на акции протеста против помилования еще в начале июня.

Сам процесс может затянуться на несколько дней, поскольку официально документы о помиловании должен подписать король Испании Филипп IV, а затем их должны обнародовать в Официальном вестнике.

В то же время решение о помиловании не отменяет запрет заключенным сепаратистам занимать государственные должности. Поэтому местные сепаратистские партии в Каталонии уже заявили, что планируют идти в суд и оспаривать этот запрет.

Избирательный совет Испании принял 3 января отстранить сепаратистского президента Каталонии Кима Торру из регионального парламента, что влечет за собой потерю президентской должности