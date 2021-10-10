Картину Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов

Аукционный дом Sotheby's, Twitter

Картину "Femme accroupie" художник написал в 1954 году

Картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("Женщина на корточках") продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Об этом сообщает аукционный дом sotheby's на официальной странице в Twitter.

"Sotheby's второй сезон подряд устанавливает новый рекорд для произведений Пикассо в Азии! Портрет его второй жены и музы Жаклин продан в Гонконге за 191 млн гонконгских долларов/ 24,6 млн долларов США",- говорится в заметке.

Картину "Femme accroupie" художник написал в 1954 году.

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Как сообщалось ранее, недавно обнаруженный шляпа с ДНК-доказательство, подтверждающее, что он некогда принадлежал французскому императору Наполеону Бонапарту, был выставлен на аукцион Bonhams в Гонконге. Стоимость аксессуара сейчас составляет 138-207 тыс. долларов.