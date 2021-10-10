Картину Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов
Картину "Femme accroupie" художник написал в 1954 году
Картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("Женщина на корточках") продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов. Об этом сообщает аукционный дом sotheby's на официальной странице в Twitter.
"Sotheby's второй сезон подряд устанавливает новый рекорд для произведений Пикассо в Азии! Портрет его второй жены и музы Жаклин продан в Гонконге за 191 млн гонконгских долларов/ 24,6 млн долларов США",- говорится в заметке.
Картину "Femme accroupie" художник написал в 1954 году.
Как сообщалось ранее, недавно обнаруженный шляпа с ДНК-доказательство, подтверждающее, что он некогда принадлежал французскому императору Наполеону Бонапарту, был выставлен на аукцион Bonhams в Гонконге. Стоимость аксессуара сейчас составляет 138-207 тыс. долларов.