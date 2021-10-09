Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке
Он принял такое решение в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Об этом сообщает AP News.
Согласно сообщению, сегодня, 9 октября, Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.
"Я покидаю свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении меня по подозрению в пособничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием", - отметил канцлер.
К слову, Себастьян Курц планирует возглавить фракцию своей Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента).
Напомним, ранее в Австрии провели обыски в Офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP). Правоохранители расследуют дело по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений лежат исследования, которые за счет Минфина опубликовали в СМИ. Они якобы содержат ложные данные и должны были продвигать политику правительства.