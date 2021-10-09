Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

Он принял такое решение в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Об этом сообщает AP News. Согласно сообщению, сегодня, 9 октября, Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.