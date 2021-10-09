home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

Он принял такое решение в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Об этом сообщает AP News.

Согласно сообщению, сегодня, 9 октября, Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

"Я покидаю свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении меня по подозрению в пособничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием", - отметил канцлер.

К слову, Себастьян Курц планирует возглавить фракцию своей Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента).

Новости по теме: Выборы канцлера Германии: Кто из трех кандидатов заменит Ангелу Меркель

Напомним, ранее в Австрии провели обыски в Офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP). Правоохранители расследуют дело по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений лежат исследования, которые за счет Минфина опубликовали в СМИ. Они якобы содержат ложные данные и должны были продвигать политику правительства.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Во Львовской области нашли братскую могилу воинов УПА Подделка COVID-сертификатов: Во Львовской области вынесли первые приговоры В горах Львовский области перевернулся туристический автобус: Есть пострадавшие Во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали пятеро человек

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект