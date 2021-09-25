Канарский аэропорт прекратил работу из-за сильного извержения вулкана

El Pais

Обилие вулканического пепла мешало обзорности летательного транспорта

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в состав испанских Канарских островов усилилось, в результате чего местный аэродром прекратил работу. Об этом сообщил DPA.

Как отмечается, коммерческие авиарейсы к испанскому острову Ла-Пальма были прерваны в субботу, 25 сентября, из-за большого количества вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана, начавшегося на прошлой неделе.

"Уровень активности извержения на вулкане увеличился в пятницу вечером. Пожарные и добровольцы, которые помогали им, были вынуждены временно прекратить ликвидацию последствий бедствия на фоне увеличения потока лавы", - говорится в сообщении.

Также еще три небольших городка с несколькими сотнями жителей были эвакуированы - в качестве меры предосторожности. Около 6 тыс. человек были доставлены в безопасные места с начала извержения вулкана.

Сейчас вулкан уже уничтожил 420 зданий и похоронил под лавой 190 гектаров земли.

Однако, неизвестно сколько еще продлится первое в течение 50-ти лет извержение вулкана на острове Пальма.

Как сообщалось ранее, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.