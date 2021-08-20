Канадская оппозиция обещает поставлять в Украину летальное оборонительное оружие

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Также Канада обещает возобновить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT

Консервативная партия Канады - крупнейшая оппозиционная в стране - в случае победы на предстоящих федеральных выборах обещает начать поставки в Украину летального оборонительного оружия. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на избирательную программу политсилы Канады.

Как отмечается, канадские консерваторы пересмотрят вклад Канады в НАТО путем усиления операции UNIFIER, тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в Украине и предоставлении Украине летального оружия.

Также они обещают возобновить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT.

"В партии также выразили готовность "оказать поддержку украинским демократическим реформам, призванным повысить прозрачность и подотчетность", - говорится в избирательной программе.

Как известно, внеочередные федеральные парламентские выборы в Канаде пройдут 20 сентября.

Сейчас Консервативная партия занимает второе место по количеству мандатов.

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Напомним, что ранее правительство Канады выделит Украине 25 млн долларов в поддержку нескольких проектов для развития страны. Также 1,5 млн долларов будет выделено "на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранок".