Канада ввела новые санкции против РФ из-за аннексии Крыма

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Под ограничения попали физические лица и предприятия в Крыму

Канада ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за аннексии Крымского полуострова. Об этом сообщает МИД Канады.

"Россия в течение 7 лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить свои нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, такого, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по необходимости", - заявил министр иностранных дел Марк Гарно.

Также канадская сторона продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию полуострова и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных. Новые ограничения согласуются с действиями Европейского Союза и Соединенного Королевства и добавляются к ранее введенным санкциям.

Как отмечается, в санкционный список попали два физических лица и четыре предприятия в Крыму:

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" Александр Ганов;

Глава "Мостотрест" Леонид Рыженькин;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымская первая страховая компания";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

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Напомним, 24 марта Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за отравления и заключения в колонию оппозиционера Алексея Навального.