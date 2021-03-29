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Канада ввела новые санкции против РФ из-за аннексии Крыма

Фото из открытых источников

Под ограничения попали физические лица и предприятия в Крыму

Канада ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за аннексии Крымского полуострова. Об этом сообщает МИД Канады

"Россия в течение 7 лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить свои нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, такого, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по необходимости", - заявил министр иностранных дел Марк Гарно.

Также канадская сторона продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию полуострова и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных. Новые ограничения согласуются с действиями Европейского Союза и Соединенного Королевства и добавляются к ранее введенным санкциям.

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Как отмечается, в санкционный список попали два физических лица и четыре предприятия в Крыму:

  • Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" Александр Ганов;
  • Глава "Мостотрест" Леонид Рыженькин;
  • ОАО "Ленпромтранспроект";
  • ФГУП "Крымская железная дорога";
  • "Крымская первая страховая компания";
  • ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

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Напомним, 24 марта Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за отравления и заключения в колонию оппозиционера Алексея Навального. 

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