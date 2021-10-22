Канада разрешила своим гражданам путешествовать в Украину

МИД Канады советует лишь воздержаться от поездок в Крым, Донецкую и Луганскую области

Министерство иностранных дел Канады отменило рекомендацию для своих граждан воздержаться от поездок в Украину , однако, в случае путешествий, призывают туристов "быть очень осторожными". Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады .

В то же время, ведомство советует своим гражданам воздержаться от посещения с не существенными целями АР Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

Также В МИД Канады добавили, что соответствующие рекомендации не являются обязательными для выполнения путешествующими, однако они влияют на действие страховок и других услуг.

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Напомним, ранее брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщал, Европейский Союз намерен до конца недели исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ЕС может исключить Украину из зеленого списка безопасных стран при условии ухудшения COVID-ситуации в нашей стране. Принятие соответствующего решения не отменяет безвиз, оно лишь вводит "временные ограничения на несущественные (туристические) поездки" ради противодействия распространению коронавируса.