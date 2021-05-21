Канада продлила запрет на въезд для иностранцев

Ограничения продлили минимум до 21 июня

Правительство Канады продлило запрет для иностранцев на необязательные поездки в свою страну . Ограничения будут действовать минимум до 21 июня. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в своем Twitter .

"Мы продолжаем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза решили разрешить въезд гражданам третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, то есть получили две дозы препарата. Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых критериях.