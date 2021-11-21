Канада первой получила партию детской вакцины против COVID-19

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

2,9 миллиона доз достаточно для прививки одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет

Канада 21 ноября начала получать поставки педиатрической COVID-вакцины Pfizer-BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявила министр государственных закупок Канады Филомена Тасси, пишет "Укринформ".

По ее словам, 2,9 миллиона доз достаточно для прививки одной дозой всех канадских детей в возрасте 5-11 лет.

"Мы тесно сотрудничаем с Pfizer над формированием четкого графика доставки вакцин для второй дозы", – отметила министр.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Канады одобрило бустерную вакцинацию всех совершеннолетних в стране. Прививки будут делать препаратом Pfizer.