Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование авиакатастрофы "МАУ"

Канада намерена предложить ИКАО принять ряд изменений в Правила проведения расследования авиационных инцидентов

Канада осудила Иран за крушение самолета Международных авиалиний Украины, которое произошло 8 января 2020 года, и неспособность провести надлежащее расследование. Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает Укринформ .

По его словам, Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства.

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после. Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии", - сказал Альгабра.

Он добавил, что Канада намерена предложить ИКАО принять ряд изменений в Правила проведения расследования авиационных инцидентов.