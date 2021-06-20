Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование авиакатастрофы "МАУ"
Канада намерена предложить ИКАО принять ряд изменений в Правила проведения расследования авиационных инцидентов
Канада осудила Иран за крушение самолета Международных авиалиний Украины, которое произошло 8 января 2020 года, и неспособность провести надлежащее расследование. Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает Укринформ.
По его словам, Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства.
"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после. Иран не принял всех практических мер по предотвращению трагедии", - сказал Альгабра.
Он добавил, что Канада намерена предложить ИКАО принять ряд изменений в Правила проведения расследования авиационных инцидентов.
Ранее сообщалось, что Высший суд Онтарио признал сбивание пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" иранской революционной гвардией в январе прошлого года у Тегерана террористическим актом.
В свою очередь, иранская сторона во время третьего раунда переговоров в Киеве заявила о готовности выплатить семьям погибших в результате крушения самолета " МАУ " украинцев по 150 тыс. долларов компенсации.