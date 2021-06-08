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Канада ослабит ограничения для вакцинированных от COVID-19 путешественников

Фото из открытых источников

Также готовятся к ослаблению карантина на границе с США

Канадское правительство готовится ослабить карантинные ограничения для туристов, которые были полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает Reuters

Согласно сообщению, сейчас путешественникам, прибывающим в страну и получившим две дозы вакцины, все равно необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию. 

Ожидается, что план будет обнародован в течение нескольких дней. Вероятно, туристам все еще придется сдавать тесты на коронавирус, но период самоизоляции будет сокращен. 

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Кроме этого, Канада готовится с 22 июня ослабить карантинные ограничения на границе с Соединенными Штатами. 

Как отмечается, правительство Джастина Трюдо дало понять, что может начать смягчать ограничения COVID-19 на границе Канады и США 22 июня, если кампания вакцинации в стране останется на таком же уровне. 

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Напомним, с понедельника, 7 июня, Испания начала принимать туристов, которые полностью вакцинировались от коронавируса. 

 

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