Канада и Украина построят космодром

Facebook Владимир Тафтай

Это укрепит дружеские и партнерские отношения между странами

Украина Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай в Facebook.

"Презентация и церемония состоялись в Галифакс-Сити (Канада) сегодня, 19 ноября 2021 года при участии председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая и министра инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, депутата парламента Канады Шона Фрейзера, президента Канадского космического агентства Кэмпбел, министра Экономического развитие Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грек и др", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает создание в провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М", разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

При этом, Тафтай в своей речи отметил важность проекта не только для развития космического сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружественных и партнерских отношений между двумя государствами в целом.

Как известно, командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя ГП "КБ "Южное" Александра Дегтярева.

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А накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о праздновании партнерства украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services.

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Напомним, что два астронавта NASA собираются выйти за пределы Международной космической станции (МКС) 30 ноября в прямом эфире.

В частности, Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос более чем на 6 часов, чтобы заменить антенну, обустроенную на конструкции Р1.