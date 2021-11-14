Камбоджа отменяет почти все карантинные ограничения для вакцинированных туристов

Вакцинированным иностранцам по прибытию необходимо будет только сдать экспресс-тест

С понедельника, 15 ноября, Камбоджа отменяет почти все ограничения для вакцинированных иностранных туристов . Об этом сообщает Phnom Penh Post .

Как отмечается, премьер-министр страны Хун Сен заявил, что новые правила въезда позволят стране полностью возобновить работу.

Он также подчеркнул, что все невакцинированные путешественники должны по-прежнему проходить 14-дневный карантин.

"Камбоджа почти полностью вакцинирована - 88% всего населения, что составляет около 16 млн человек. Таким образом, больше нет необходимости в карантине, за исключением тех, кто не прошел вакцинацию, которым по-прежнему необходимо пройти 14-дневный карантин", - отметил он.

В то же время, полностью вакцинированным иностранцам необходимо будет только сдать экспресс-тест по прибытию в страну. Если результаты будут отрицательными, туристы смогут путешествовать в любую точку Камбоджи.

Новости по теме: Австрия завтра вводит локдаун для невакцинированных

Напомним, с 1 ноября Таиланд открылся для вакцинированных от коронавируса туристов. Власти страны отказались от требования обязательного карантина путешественников по прибытии.