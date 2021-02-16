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Как рождаются звезды: Hubble сделал снимок двух уникальных туманностей

ESA/Hubble

Они находятся в созвездии Вела (Паруса)

Космический телескоп Hubble сфотографировал две туманности в созвездии Вела (Паруса) об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Как отмечается, объекты Хербига-Аро являются примером редкого явления. Они находятся среди окружающего газа и звезд.

При этом добавляется, что эти туманности занесены в каталоги HH46 и HH47 и расположены от Земли на расстоянии 1400 световых лет.

Кроме этого, стало известно, что впервые образование разноцветных объектов наблюдал еще в 1977 году астроном Питер Карл Людвиг Шварц, однако тогда специального изобретения для фиксирования такого уникального явления он не имел.

Следовательно, благодаря открытию современным специалистам удалось выяснить, что объекты могут быть типом отражательной туманности или типом ударной волны. В частности, утечка вещества длиной около 10 световых лет выбрасывался из новорожденной звезды, двигаясь со скоростью свыше 150 км/с, сталкивался с окружающей средой. Вследствие этого и происходил своеобразный цветной взрыв.

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Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сфотографировал остатки гигантской звезды в Млечном Пути. Она называется Стрелец А Восток.

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