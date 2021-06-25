К Земле приближается астероид, вдвое больше статуи Свободы

Его считают потенциально опасным

В частности, небесное тело имеет длину 187 метров и движется со скоростью 13,4 км в секунду или более 48 000 километров в час.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться на расстоянии, в более 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

Тем не менее, астероид считают потенциально опасным.

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Его впервые зафиксировали в июле 2010 года, с тех пор за ним наблюдали ученые.

Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 1 июля мимо Земли пролетит астероид 2021 GM4.