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К Земле приближается астероид размером со стадион

К Земле приближается астероид Фото из открытых источников

Он приблизится к нашей планете на 4,1 млн км

Мимо земли сегодня, 22 февраля, пролетит огромный астероид, который по размерам как стадион. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Как отмечается, он достигает 231 метр в длину. Астероид приблизится к нашей планете на расстояние 4,1 млн километров.

Кроме этого, ожидается также еще один астероид 2020 BV9. Он значительно меньше, поскольку достигает лишь 23 м. 2020 BV9 будет пролетать мимо Земли на расстоянии 5,6 млн километров.

При этом добавляется, что третьим за сутки астероидом станет 2021 CC5. Размер космического тела составляет 40 м, а приблизится к нашей планете он на 6,9 млн км.

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Ранее сообщалось, что в марте мимо Земли пролетит самый большой и быстрый астроид. Он разгоняется до рекордных 124 тысяч километров в час.

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